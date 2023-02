Bayern-PK LIVE: Aussprache mit Neuer? Jetzt spricht Nagelsmann

Die Generalprobe für den Champions League-Knaller gegen Paris Saint-Germain klopft an der Tür!

Und nach dem ersten Rückrundensieg in Wolfsburg (4:2) will der FC Bayern München in der Bundesliga noch einmal nachlegen. Am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gastiert der VfL Bochum in der Allianz-Arena. Trainer Julian Nagelsmann spricht im Vorfeld über alle wichtigen Themen - unter anderem darüber, dass er sich laut Bild-Informationen mit Manuel Neuer ausgesprochen haben soll. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Das war‘s! Julian Nagelsmann hat alle Fragen der anwesenden Journalisten beantwortet.

+++ Nagelsmann über Kolo Muani +++

Ich freue mich für den Oli (Anm. d. Red; Oliver Glasner) und meinen alten Kollegen Markus Krösche, dass sie einen tollen Stürmer haben, der für sie gut spielt.

+++ Nagelsmann über Upamecano +++

Es hat keine Schmerzen mehr. Das kann aber natürlich immer wieder kommen. Die Struktur ist bei ihm einfach sehr belastet. Die Behandlung war ausführlich, gut und lange. Jetzt hoffen wir, dass es in den kommenden Wochen ohne Schmerzmittel geht.

+++ Nagelsmann über mögliche Ausfälle von Messi und Mbappé +++

Sie werden es trotzdem anders und gut besetzen können, falls beide ausfallen. Paris hat einen hervorragenden Kader. Aber klar, das sind zwei Spieler mit besonderen Fähigkeiten, die den Unterschied ausmachen können.

+++ Nagelsmann über Choupo-Moting +++

Choupo (Anm. d. Red; Eric Maxim Choupo-Moting) hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Er ist gesund, das hilft ihm. Er hat viel Vertrauen und ist ein wichtiger Spieler bei uns. Er bringt die Körperlichkeit rein und ist auch technisch herausragend. Die klassischen Strafraumspieler haben wir wenig, deswegen ist Choupo ein ganz wichtiger Faktor.

+++ Nagelsmann über Rechner +++

Michael (Anm. d. Red; Rechner) kenne ich aus Hoffenheimer Zeiten. Er ist inhaltlich die beste Lösung, das hat nichts mit einem Kumpel zu tun. In meinen Augen ist er ein herraugender Torwarttrainer, der innovativ ist und einen guten Blick für Talente hat. Natürlich ist er auch ein guter Typ, das ist immer wichtig. Es ist weiterhin so, dass wir die Keeper weiterentwickeln wollen. Ich hoffe, dass er die Arbeit aus Hoffenheim fortsetzt.

+++ Nagelsmann über das Neuer-Gespräch +++

Es ging nicht um das Interview. Alles, was ich mit Spielern bespreche, bleibt auch intern. Ich kann nachvollziehen, dass das ein sehr sehr spannendes Thema ist. Es geht aber um Manuel (Anm. d. Red; Neuer). Seine Aufgabe ist es jetzt, gesund zu werden. Meine Aufgabe ist es, Manuel so gut es geht zu unterstützen. Es ist wichtig, dass das Thema jetzt bald beerdigt wird. Jeder weiss, dass eine Heilung des Körpers auch stark mit den Gedanken im Kopf zusammenhängt. Aktuell ist er Kapitän der Mannschaft. Vor jeder Saison ist es so, dass ich mit meinen Kollegen entscheide, ob ich das Kapitänsamt bestimme oder wählen lasse. Bis zum neuen Jahr passiert so viel.

+++ Nagelsmann über den Paris-Ausblick +++

Wir müssen das Spiel gegen Paris aus dem Kopf kriegen, weil wir im Rhythmus bleiben müssen. In den letzten Wochen waren wir nicht so im Flow, deswegen können wir nicht alles in Grund und Boden spielen. Alles, was wir am Samstag leisten, hat auch einen Einfluss auf das Spiel am Dienstag.

+++ Nagelsmann über Bochum +++

Generell ist es eine Mannschaft, die mit sehr hoher Intensität spielt. Die Berichterstattung war während des Spiels sehr negativ über Dortmund. Der Platz war schwer zu bespielen, das spielte Bochum gut in die Karten. Sie bringen eine sehr gute Hektik auf den Platz. Sie spielen viele lange Bälle und gehen auf die zweiten Bälle. Das ist auch ihre Benchmark, dass sie die zweiten Bälle schnell in die Spitze spielen.

+++ Nagelsmann über Gravenberch +++

Ryan (Anm. d. Red; Gravenberch) fällt aus. Er wird am Sonntag Teile des Wettkampf-Ersatztrainings mitmachen. Er ist zwar schmerzfrei, aber das Spiel kommt für ihn noch zu früh. Gegen Paris ist er dann wieder dabei.

+++ Die Hintergründe zum Neuer-Ärger +++

Weiterhin schwebt die Debatte um Manuel Neuer über den FC Bayern. Im Fever Pit‘ch Podcast mit SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk hat Reporter Raphael Honigstein, der das Interview gemeinsam mit SZ-Reporter Philipp Selldorf führte, dabei über die Hintergründe des denkwürdigen Interviews ausgepackt. Nach dem Gespräch hätten beide das Gefühl gehabt, „dass das für Echo sorgen wird“, ohne aber zu ahnen, dass es „als große Attacke gegen den FC Bayern und die Verantwortlichen gewertet wird.“

Derweil berichtet die Bild, dass es zwischen Neuer und Nagelsmann bereits ein klärendes Gespräch gegeben habe, um die Zusammenarbeit auf professioneller Ebene auch in Zukunft zu ermöglichen. Der Konflikt sollen dabei ausgeräumt worden sein.