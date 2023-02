Bayern-Fans machen Ansage an Uli Hoeneß

Die Bayern-Ikone hatte jüngst bei einer Talkveranstaltung der Neuen Presse in Hannover die Aussetzung der 50+1-Regel in der Bundesliga gefordert, um im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig zu bleiben.

„Wenn jeder für sich entscheidet, ist noch lange nicht jedem geholfen, Uli! 50+1 bleibt unverhandelbar!“, stand zu Beginn des Topspiels auf Bannern in der Münchner Südkurve, die sich gegen die Aussagen des ehemaligen Vereinspräsidenten richteten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Gala-Bayern weisen Union in die Schranken

50+1 weg? Das sagt Nagelsmann

Von SPORT1 auf die Aussagen angesprochen, hatte sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bereits am Freitag auf der Pressekonferenz zu dem Thema geäußert.

„Wir müssen uns in Deutschland schon Gedanken machen, was die Wettbewerbsfähigkeit in Europa angeht. Wir sind nicht perfekt aufgestellt im Verhältnis zu PSG, Chelsea oder City“, erläuterte der 35-Jährige - und konnte somit Hoeneß' Aussagen teilweise folgen.