Bundesliga: Bochum chancenlos - Irrer Freistoßtrick veredelt Sieg von Werder Bremen

Werder Bremen meldet sich nach zuvor zwei Niederlagen in Folge zurück!

Die Norddeutschen feierten im Heimspiel gegen den VfL Bochum einen 3:0-Sieg und drückten die Mannschaft von Thomas Letsch noch tiefer in den Tabellenkeller. (DATEN: Die Ergebnisse der Bundesliga)

Bremen ist damit vorerst alle Sorgen los: Das Team von Trainer Ole Werner hat durch den Heimsieg gegen Lieblingsgegner VfL Bochum einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt geschafft. Die Hanseaten knackten die 30-Punkte-Marke.

Borussia Dortmund am Gipfel

Werder zeigt konzentrierte Defensivleistung

Die Hausherren verdienten sich den Erfolg mit einer konzentrierten Defensivleistung und ihrer Effizienz in der Offensive. Der viel zu ungefährliche VfL von Thomas Letsch verließ das Weserstadion einmal mehr enttäuscht und befindet sich mit 19 Zählern auf einem direkten Abstiegsplatz in höchster Gefahr. Bochum gewann im Februar 2008 (2:1) nur ein einziges Mal bei 34 Bundesliga-Auftritten in Bremen.