Bundesliga: Hertha BSC – FC Augsburg, 2:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Hertha und Augsburg ohne Torerfolg in die Kabinen. Beim FC Augsburg kam zu Beginn der zweiten Hälfte Ruben Vargas für Kelvin Yeboah in die Partie. Mit einem Wechsel – Dodi Lukebakio kam für Jessic Ngankam – startete Hertha BSC in Durchgang zwei. Marco Richter brach für die Gastgeber den Bann und markierte in der 61. Minute die Führung. In der 62. Minute stellte der FCA personell um: Per Doppelwechsel kamen Mads Pedersen und Julian Baumgartlinger auf den Platz und ersetzten Iago Amaral Borduchi und Niklas Dorsch. In der 70. Minute erhöhte Lukebakio auf 2:0 für die Hertha. Enrico Maaßen wollte Augsburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Fredrik Jensen und Daniel Caligiuri eingewechselt für Arne Maier und Robert Gumny neue Impulse setzen (86.). Als Schiedsrichter Dr. Jöllenbeck (Freiburg) die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte Hertha BSC die drei Zähler unter Dach und Fach.