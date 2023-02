Darum ist Terzics BVB schon titelreif! | SPORT1-Kommentar von Patrick Berger

Sechs Spiele, sechs Siege – es läuft im Jahr 2023 bei Borussia Dortmund. Der 2:0-Sieg in Bremen hat untermauert, wieso mit dem BVB in dieser Saison wirklich zu rechnen ist.

Die Frage nach der Mentalität, die in Dortmund über Jahre hinweg die Spieler und Bosse hat zusammenzucken lassen, wird nicht mehr gestellt. Weil die Spieler mit einem neuen Selbstverständnis auftreten, sich von Widerständen nicht unterkriegen lassen und plötzlich in „Bayern-Manier“ die Arbeitssiege einfahren. Wer hätte das gedacht, nachdem der BVB auf Rang sechs überwinterte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Brandt und Can blühen auf

„Ich habe das Gefühl, dass hier etwas passiert“, sagt Julian Brandt über die aktuelle Entwicklung. Brandt, einer der vielen Dortmunder Spieler, die in den vergangenen Jahren immer wieder abgeschrieben waren und als Verkaufskandidaten galten . Unter Spielerflüsterer Edin Terzic blühen sie alle auf. Der ehrgeizige Trainer hat aus Low-Performer wie Brandt, Emre Can, Marius Wolf oder Karim Adeyemi endlich Top-Performer gemacht. (Bericht: Die Brandt-Explosion!)

Joker als BVB-Trumpf

BVB reif für den Titelkampf

In allen drei Wettbewerben ist der BVB voll im Rennen, in der Bundesliga zudem auf Tuchfühlung zu den Bayern. Die Abgeschriebenen aus Dortmund schicken sich immer mehr an, ein echtes Spitzenteam zu sein. Die Truppe scheint gerüstet für den Titel-Dreikampf gegen die Bayern und Union. Wenn der BVB weiterhin so konstant und abgezockt bleibt, ist der Titel in diesem Jahr vielleicht sogar wirklich drin.