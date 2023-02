Denkwürdiges Interview! RB-Coach Rose in Rage - Schiri-Kritik und Medien-Schelte nach Leipzig-Pleite

Zunächst hielt sich Marco Rose noch im Zaum, doch dann platzte es aus ihm heraus. Angesprochen auf eine strittige Abseitsentscheidung, die seinem Team den Ausgleich im Topspiel gegen Union Berlin verwehrt hatte, legte der erboste RB-Coach so richtig los. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„René Higuita - kennt ihr alle, oder?“, fragte er nach dem 1:2 (1:0) am Samstagabend in die Sky-Runde mit Moderator Sebastian Hellmann und den Experten Lothar Matthäus und Tabea Kemme: „Der Ball fliegt und fliegt und er will den Ball mit der Hacke klären, oder? Und das hat er sehr kontrolliert gemacht.“