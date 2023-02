Der Vulkan der Bundesliga - Svensson auf einem schmalen Grat

Mainz-Trainer Bo Svensson nahm die Entscheidung in dieser Sekunde klaglos hin und schritt langsam in die Katakomben der Arena. Der darauffolgende vierte Gegentreffer hatte keine Auswirkungen mehr an einem gebrauchten Abend der Rheinhessen. (NEWS: Aytekin wettert: „Keine Mülleimer der Nation“)

Svensson und Aytekin im Clinch

Kritik von Schmidt: „Daran muss Svensson arbeiten“

Kohr lobt die Emotionen des Trainers

Dominik Kohr, der in seiner Bundesligakarriere in 233 Partien selbst schon eine Rote Karte, 69 Gelbe, vier Gelb-Rote Karten sah, stellte sich vor Svensson: „Schlecht kommt das nicht an. Ich kenne Bo so, dass er mit Emotionen dabei ist. Er will sie uns mit auf den Weg geben. Zu meiner Spielweise gehören Gelbe Karten auch dazu. Ich habe lieber so einen Trainer als einen, der nur ruhig an der Seitenlinie steht.“