FC Bayern feiert Arbeitssieg gegen den VfL Bochum - Müller, Coman und Gnabry treffen

Der Rekordmeister bleibt nach dem ersten Heimsieg des Jahres somit Tabellenführer - im Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse am Dienstag ist aber eine Steigerung nötig. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Thomas Müller gelang in der 41. Minute vor 75.000 Zuschauern nach einem schweren Bochumer Patzer gedankenschnell das 1:0. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Der kurz zuvor eingewechselte Kingsley Coman erhöhte in der 64. Minute, Serge Gnabry sorgte per Foulelfmeter (74.) für die Entscheidung. Er war selbst gefoult worden.

Bayern seit 19 Partien ungeschlagen

Für die Bayern, die das Hinspiel in Bochum noch 7:0 gewonnen hatten, war es das 19. Pflichtspiel ohne Niederlage. Bochum steckt wegen seiner Auswärtsschwäche - es war die zehnte Niederlage im elften Spiel - weiter im Keller fest.

Vor der Partie hatte Nagelsmann noch einmal die Bedeutung des Spiels auch mit Blick auf Paris herausgestellt. Es sei wichtig, „dass wir in der Bundesliga die Punkte liefern und den Flow mitnehmen. Das Spiel hat eine Relevanz für Dienstag“, sagte er bei Sky .

Entsprechend offensiv war sein Team ohne den gesperrten Joshua Kimmich ausgerichtet. Wie im Pokal in Mainz (4:0) bot der Bayern-Coach eine Dreierkette auf. Gnabry und Joao Cancelo agierten offensiv über die Außenbahnen.

Von Beginn an erzeugten die Münchner so Druck. Leroy Sane hatte nach vier Minuten die erste große Chance, war aber zu zögerlich. Eric Maxim Choupo-Moting traf per Kopf nur das Außennetz (16.).