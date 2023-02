FC Bayern: Teamabend begeistert Coman noch immer - "Vielleicht jetzt jede Woche"

Die Zusammenkunft zeigte Wirkung und hallt offenbar noch immer nach: Beim geselligen Teamabend im Forsthaus Wörnbrunn hatte sich der FC Bayern am Freitagabend auf die Titeljagd eingeschworen - und mit dem souveränen 3:0 über Union Berlin knapp 48 Stunden später die angespannte Situation fürs Erste entspannt.

Was auch so verstanden werden kann, als dass der deutsche Rekordmeister nun eine Serie starten will.