Haller nach Premierentor überglücklich: "War in meinem Kopf"

Stürmer Sebastien Haller hat sich seinen Premierentreffer für Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund genau so erträumt. "Seit dem ersten Tag war es in meinem Kopf, vor der Gelben Wand zu treffen. Es war der bestmögliche Tag", sagte der Ivorer nach dem 5:1-Erfolg gegen den SC Freiburg. Haller, der nach einer Hodenkrebs-Erkrankung erst zum zweiten Mal in der Startelf stand, hatte ausgerechnet am Weltkrebstag getroffen.