Nach BVB-Aus: Jetzt spricht Dahoud!

Nach sechs Jahren wird im Sommer Schluss sein! Mahmoud Dahoud und Borussia Dortmund gehen nach der Saison getrennte Wege.

Sportchef Sebastian Kehl verkündete am Montag bei Bild, was im SPORT1 Podcast „Die Dortmund-Woche“ bereits angedeutet wurde: „Ich hatte in der vergangenen Woche ein sehr offenes und ehrliches Gespräch mit Mo. Ich habe ihm mitgeteilt, dass wir seinen Vertrag im Sommer nicht verlängern werden. Mo ist jetzt sechs Jahre bei uns, er ist ein sehr guter Fußballer, und ich habe sportlich und menschlich wirklich eine sehr hohe Meinung von ihm. Trotzdem haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen.“

Exklusiv bei SPORT1 äußert sich nun Dahoud über den bevorstehenden Abschied: „Die Zeit bei Dortmund war wunderschön und vor allem auch die Fans haben mich immer unterstützt“, sagt der 27-Jährige wehmütig. „Es besteht daher eine besondere Verbindung. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Am Donnerstag, dem Tag nach dem 1:0-Sieg gegen Chelsea, haben sich der Ex-Gladbacher und sein Berater in Dortmund im Büro von Sebastian Kehl getroffen. Dort haben beide Seiten gemeinsam analysiert, dass ein Abschied die beste Lösung ist. Dahoud, der technisch zweifelsohne zu den versiertesten Kickern im schwarz-gelben Kader gehört, war in seiner BVB-Zeit nie unumstrittener Stammspieler. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

So geht Dahoud jetzt vor

In 137 Pflichtspielen für den BVB erzielte der Techniker fünf Treffer und gab 16 Assists. Im Sommer 2017 kam der in Syrien geborene Profi als Mega-Talent aus Mönchengladbach für eine Ablöse von rund zwölf Millionen Euro und wurde mit einem Topgehalt ausgestattet.

Im Sommer 2021 verlängerte der BVB den Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr. Dahoud soll dabei Gehaltseinbußen in Kauf genommen haben. Das Arbeitspapier erneut um ein Jahr zu verlängern, erschien beiden Seiten wenig sinnvoll.

Nun muss sich Dahoud einen neuen Klub suchen. “Bis zum Sommer konzentriere ich mich voll und ganz auf den BVB und möchte helfen, unsere Ziele zu erreichen“, sagt der Mittelfeldspieler und verspricht: „Wenn das Team mich braucht, bin ich zu 100 Prozent da!“ (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

In diesem Jahr kam der zweifache Nationalspieler, der sich mittlerweile von einer schweren Schulterverletzung erholt hat und in der schweren Zeit stets Kontakt zu Bundestrainer Hansi Flick hatte, kaum zum Zug. Auf erst zwei Kurzeinsätze gegen Freiburg und Bremen kommt der Achter.

Top-Klubs an Dahoud interessiert

Im entscheidenden Gespräch am Donnerstag mit Kehl wurden Dahoud von BVB-Seite Einsatzzeiten in Aussicht gestellt, damit er sich ins Schaufenster für europäische Topklubs stellen kann. Nach SPORT1-Informationen haben bereits der AC Mailand, die SSC Neapel, der FC Sevilla und Leicester City ihr Interesse am Noch-BVB-Star hinterlegt.

„Ich freue mich sehr auf eine neue Herausforderung. Ich möchte auf jeden Fall in einer der Top-Ligen auf hohem Niveau spielen“, sagt Dahoud, der ablösefrei wechseln wird. „Darum kümmert sich aber mein Team. Ich bin Fußballer. Das ist mein Fokus. Alles, was im Sommer kommt, kommt im Sommer.“ (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)