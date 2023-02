Nach Sieg gegen Bayern: Bitterer Abend für Gladbach

Am vergangenen Samstag hatte Borussia Mönchengladbach mit dem 3:2-Sieg gegen den FC Bayern die Bundesliga wieder spannend gemacht - sechs Tage später hat die Fohlen der Alltag wieder eingeholt.

Die Treffer erzielten Jae-sung Lee per Kopf nach einer herrlichen Flanke von Danny da Costa (25.) und Marcus Ingvartsen, der eine Unsicherheit in Gladbachs Hintermannschaft ausnutzte (49.). Das vierte Tor ging auf das Konto von Ludovic Ajorque (72.),, den Schlusspunkt setzte Nelson Weiper am Ende der Nachspielzeit.