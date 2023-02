Nächste Kahn-Ansage! Bayern-Boss mit klarer Forderung an Starensemble

Kahn prophezeit enges Meisterrennen bis zur letzten Sekunde

„Es ist eine andere Situation als in den letzten Jahren. Wenn es eng wird, dann zeigen sich die Spieler, die Verantwortung übernehmen. Wir hatten in den letzten Saisons immer einen Vorsprung, aber den haben wir jetzt nicht.“

Der 1:0-Sieg der punktgleichen Dortmunder am Samstag bei der TSG Hoffenheim war bereits der neunte in Folge. Am 1. April kommt es zum großen Duell mit dem Rekordmeister in der Allianz Arena.