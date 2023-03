Bundesliga: FC Schalke 04 - Borussia Dortmund live im TV, Stream und Ticker

Der Pott bebt. Abstiegskandidat gegen Titelanwärter, Vorletzter gegen Tabellenzweiter, aufmüpfiger Außenseiter gegen den erstmals in diesem Jahr gestrauchelten Favoriten - viel spannender könnten die Vorzeichen des 100. Bundesliga-Revierderbys zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund kaum sein. Die Fallhöhe für den BVB ist nach dem bitteren Champions-League-Aus enorm. (Bundesliga: Schalke vs. Dortmund, Samstag ab 18:30 Uhr im LIVETICKER)

„Wenn ein Fußballspiel einen eigenen Namen bekommt, weiß man um die Bedeutung“, sagte Dortmunds Trainer Edin Terzic vor der schweren Aufgabe im emotionalen Hochrisikospiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) in Gelsenkirchen, in dem der Tabellenstand keine Rolle spiele: „Es gibt für uns noch eine Menge, wofür man in dieser Saison kämpfen darf. Wir sind definitiv bereit.“ S04 um Coach Thomas Reis wähnt das Momentum aber plötzlich durchaus auf seiner Seite.