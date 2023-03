Bundesliga heute live: FC Bayern - Augsburg, RB - Gladbach im TV, Stream, Ticker

Diesmal kann der FC Bayern vorlegen: Der deutsche Rekordmeister trifft am 24. Spieltag der Bundesliga auf den FC Augsburg.

Mit einem Dreier könnte das Team von Trainer Julian Nagelsmann seinen schärfsten Verfolger, Borussia Dortmund, zumindest für ein paar Stunden hinter sich lassen. Der punktgleiche BVB - der sich zuletzt zweimal vorübergehend an die Spitze setzen konnte - spielt erst am Abend im Revierderby gegen den FC Schalke.

Auf die Bayern wartet mit Augsburg ein unangenehmer Gegner. In der Hinrunde hatte der FCA eine von bisher zwei Saisonniederlagen in der Liga zugefügt. Es war der Tiefpunkt in der Herbstkrise der Münchner, die sich anschließend im Pokal mit 5:2 gegen die Fuggerstädter durchsetzten. (Bundesliga: FC Bayern - FC Augsburg um 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Bundesliga heute live: FC Bayern - FC Augsburg

Die Bayern dürften in der Allianz Arena mit Selbstvertrauen antreten, nachdem sie am Mittwoch das wegweisende Duell mit Paris Saint-Germain in der Champions League zum zweiten Mal für sich entschieden hatten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bei Augsburg geht es derweil nach wie vor darum, der Abstiegszone fernzubleiben. Noch hat die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen acht Punkte Vorsprung auf die vier Teams, die vor dem Spieltag mit 19 Zählern punktgleich am Tabellenende lagen.

Bundesliga: RB Leipzig empfängt Gladbach und Eberl

In einem weiteren hochkarätigen Spiel am Samstagnachmittag stehen sich RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach gegenüber. RB-Geschäftsführer Max Eberl, der am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 zu Gast sein wird, kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Für Leipzig geht es darum, an der Spitze dranzubleiben. Und darum, Selbstvertrauen für das Duell mit Manchester City in der Champions League zu sammeln. Nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel hat das Team von Marco Rose (der ebenfalls eine Gladbach-Vergangenheit hat) dort noch gute Chancen aufs Weiterkommen.

Gladbach ist vor der Partie im Mittelfeld der Tabelle gefangen. Der Abstand zu Platz sechs beträgt neun Punkte, der Abstand zu Platz 16 liegt bei elf Zählern. In einem Duell zweier Traditionsteams stehen sich außerdem Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart sowie Hertha BSC und der FSV Mainz gegenüber.

So können Sie die Bundesliga mit Bayern und Dortmund am Samstag live verfolgen:

TV: Sky