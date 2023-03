Bundesliga: VfL Bochum - FC Schalke 04, 1. FC Union Berlin - 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg LIVE im Stream, TV und Ticker

Was er in seinem alten Wohnzimmer anzieht, wollte Thomas Reis noch nicht verraten. Eigentlich trägt der Trainer von Schalke 04 gerne Pullis mit markantem Vereinsemblem, doch damit könnte er bei seiner brisanten Rückkehr zum VfL Bochum provozieren. „Ich lasse mir das nicht vorschreiben“, sagte der 49-Jährige, der weiß, dass ihm „anne Castroper“ sicher „nicht viel Liebe entgegenschlagen“ wird.

Mut macht der Mannschaft von Urs Fischer die sensationelle Heimbilanz, die sie seit nun über einem Jahr in der Bundesliga zuhause ungeschlagen macht. Hinzukommt, dass die Gäste aus Köln derzeit nicht wirklich vor Selbstbewusstsein strotzen. Die Domstädter verloren die beiden letzten Auftritte in Stuttgart und gegen Wolfsburg recht deutlich.

Kölns Auswärtsbilanz spricht allerdings dagegen. In den letzten sechs Auswärtsspielen erzielten die Kölner lediglich beim 1:1 in München ein Tor, die anderen Partien endeten mit einer Bilanz von 0:12 Gegentoren. (DATEN: Die Ergebnisse der Bundesliga)

Steffen Baumgart zeigte sich indes beeindruckt von Union und lobte sein gegenüber in höchsten Tönen: „Ich habe nicht das Gefühl, dass er überhaupt mal eine schlechte Phase hatte“, sagte Baumgart am Donnerstag: „Das ist nichts Besonderes, nichts Wildes, was Union macht - aber sie haben eine absolute Klarheit in allem.“