Bundesliga: Vom Bayern-Flirt zur Bayer-Enttäuschung! Die Misere des Callum Hudson-Odoi

Das waren die Worte von Callum Hudson-Odoi, als er im vergangenen Sommer in Leverkusen-Quettingen zu Fitness-Untersuchungen empfangen wurde . Zu dieser Zeit hatte Hudson-Odoi den endgültigen Durchbruch beim FC Chelsea zwar noch nicht ganz geschafft, er sollte sich aber auf internationalem Topniveau beweisen. Auch der FC Bayern war einige Zeit hinter dem englischen Nationalspieler mit ghanaischem Vater her.

Und nun? Was ist aus „CHO“ geworden? Selbst in Leverkusen bleibt er weit hinter den Erwartungen zurück, steht kaum mehr in der Startelf. Doch woran liegt diese Misere, und wie kann sich Hudson-Odoi herausmanövrieren?