Bundesliga: "Wenn Bayern eine Nummer neun sucht ..." Matthäus wird bei Kolo Muani deutlich

Matthäus: Abgang von Kolo Muani „Verlust für die Bundesliga“

In den Augen der Bayern-Legende gäbe es andere Spieler, die mehr im Strafraum agierten. „Diese Räume, die er in Frankfurt hat, hat er bei Bayern München für sein Offensivspiel nicht“, analysierte Matthäus.

Dieser bahnt sich nicht erst seit Kolo Muanis Beraterwechsel an. Das Ausscheiden der Frankfurter in der Champions League, die die Eintracht in der Bundesliga zu verpassen droht, lässt Experten an einer Kolo-Muani-Zukunft am Main über den Sommer hinaus zweifeln.