FC Bayern: Ballack ignorierte Hoeneß vor Chelsea-Wechsel

In der Folge gab es durchaus Kritik an dem Ex-Profi von den Bayern-Bossen. Doch Ballack sagt: „Man hat das schwer akzeptiert mit dem einen oder anderen Nebengeräusch. Da hat man dann den einen oder anderen Satz nachgerufen. Heute sehe ich das lockerer als damals. Für mich ist da alles gut.“

Ballack beim DFB kein Thema

“Bei der Diskussion um die Funktionen beim DFB hat mir dein Name ehrlich gesagt gefehlt. Was die Vita betrifft und auch als jemand, der hinterfragt, was da fehlt“, so Kroos.