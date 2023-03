FC Bayern: Erstaunliche Statements - Tuchel in Wahrheit ein Spielerflüsterer?

Gianluigi Buffon (2018 unter Tuchel bei PSG, im März 2023): „Ich habe nur wenige Leute kennengelernt, die so intelligent sind. So etwas habe ich nur selten erlebt. Er zeigt Einfühlungsvermögen, kommt dadurch glaubhaft rüber und sendet positive Energie aus - wunderschön.“

Gündogan schwärmt von „Weltklasse-Trainer“

Ilkay Gündogan (ein gemeinsames Jahr beim BVB, im März 2018, wenig später übernahm Tuchel PSG): „Ich bin ein sehr sehr großer Fan von ihm, weil er ein Weltklasse-Trainer ist. Dass er alle großen Klubs auf dieser Welt trainieren kann, steht für mich außer Frage. Ich habe es sehr genossen, noch ein Jahr beim BVB unter ihm trainiert und gespielt zu haben. Ein Jahr, in dem ich noch sehr sehr viel gelernt habe. Ich wünsche ihm nur das Beste und habe nach wie vor noch ein bisschen Kontakt zu ihm. Ich bin mir sicher, dass er in nicht allzu ferner Zukunft einen sehr sehr großen Verein trainieren wird.“

„Er liebt es zu lachen“

Thilo Kehrer (zweieinhalb Jahre unter Tuchel bei PSG, im März 2019): „Gerade in der Anfangszeit war er mir eine große Hilfe. Er hat ein gutes Gespür für jeden Spieler und weiß, in welcher Phase sich ein Spieler gerade befindet. Ob er Selbstvertrauen benötigt oder mal einen Tritt in den Hintern. Er ist sehr verständnisvoll, sehr offen und sehr akribisch. Er ist in der Mannschaft total beliebt.“