FC Bayern: Wirft Thomas Tuchel jetzt den Nagelsmann-Fußball über Bord?

Mit der vollzogenen Freistellung von Julian Nagelsmann darf der in München ansässige Coach den Posten nun übernehmen. Es ist davon auszugehen, dass Tuchel ein paar taktische Maßnahmen seines Vorgängers schon sehr bald aufheben und vornehmlich an den Bayern-Stil früherer Tage anknüpfen wird.

Tuchel und Nagelsmann stehen an sich für ähnliche Prinzipien : Ballbesitzdominanz, Präzision im Passspiel und durchdachten Raumgewinn. Aber bei seinen beiden vorherigen Stationen bei Paris Saint-Germain und zuletzt dem FC Chelsea hat Tuchel gezeigt, dass er einen etwas pragmatischeren Ansatz verfolgt.

FC Bayern ließ Dominanz vermissen

Nagelsmann krempelte gerade mit Beginn der laufenden Saison die Offensivstruktur der Bayern doch deutlich um und wich vom eigentlichen Markenzeichen der Mannschaft, nämlich dem breiten Flügelspiel, ab und ließ sein Team meist in einer engeren Formation spielen.

Eine solche Umstellung brauchte natürlich Zeit, um wirksam zu werden und an sich gab Nagelsmann die Siegesserie im vergangenen Herbst, in welchem die Bayern bis zur WM-Pause zehnmal in Folge erfolgreich waren, Recht.