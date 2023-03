FC Bayern: Mbappé gestoppt, gegen Augsburg gewackelt - wie gut ist die Abwehr wirklich?

Berisha also besser als Mbappé? Selbst aus Augsburger Sicht dann wohl doch eine zu gewagte These.

Wie stark ist die Abwehr des FC Bayern?

Der Expected-Goals-Wert (zu erwartende Tore), der die Qualität von Chancen aufzeigt, lag beim FCA am Ende der Partie bei 2,4. So hoch war er laut Datendienstleister Opta bei keinem anderen Team bei einem Pflichtspiel auswärts beim FC Bayern, seitdem Julian Nagelsmann die Münchner trainiert!

Hat Bayern Schwierigkeiten mit vermeintlich leichten Gegnern?

Schon vor der Partie hatte Uli Hoeneß angemerkt, dass der FCB nach großen Spielen in der Königsklasse in der Bundesliga oft Schwierigkeiten hatte. „Vor allem gegen Vereine, die vermeintlich nicht so stark sind“, wie der Ehrenpräsident der Bayern anmerkte. „Im Unterbewusstsein nimmt man sie doch nicht so ernst, wie wenn wir gegen Liverpool spielen würden.“