FC Bayern: Nagelsmann weg, Tuchel kommt - Reaktionen mit Watzke und Co.

Nach SPORT1 -Informationen steht der 35-Jährige vor dem Aus beim Rekordmeister, schon am Freitag soll die Trennung an der Säbener Straße fix gemacht werden und das nur eine Woche dem Kracher gegen Bundesliga-Spitzenreiter BVB ! (TICKER: Alles zum Bayern Beben)

Nagelsmanns Nachfolger steht auch schon fest - Thomas Tuchel wird nach SPORT1 -Informationen in den kommenden Tagen beim FC Bayern unterschreiben. (KOMMENTAR: Bayerns Umgang mit Nagelsmann: desaströs und stillos!)

TICKER: Bayern-Bosse an der Säbener Straße angekommen

...über Tuchel als neuen Trainer: „Was Tuchel betrifft: Er hat mich ein Champions-League-Finale verlieren lassen, also hoffe ich, dass er es dieses Jahr für mich gewinnt. Wenn ich ankomme, werde ich versuchen, mich so gut wie möglich in das Konzept des neuen Trainers einzufügen.“