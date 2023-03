FC Bayern: Verlängert Lucas Hernández? So steht es um die Zukunft des Franzosen beim Rekordmeister

Der Abwehr-Star des FC Bayern kehrte am vergangenen Donnerstag erstmals nach seinem Kreuzbandriss bei der WM im November auf den Rasen zurück, drehte unter der Obhut von Fitnesstrainer Simon Martinello ein paar lockere Platzrunden an der Säbener Straße.

Endlich Licht am Ende des Tunnels für den Pechvogel. Jetzt peilt der französische Weltmeister von 2018 sogar ein Comeback zum Saisonende an! Die von den Bayern anvisierten Endspiele im Juni (DFB-Pokal am 3. in Berlin, Champions League am 10. in Istanbul) hat sich Hernández bereits rot im Kalender markiert.