„Was erlaube Sané?“ Legendäre Trapattoni-Wutrede auch heute denkbar? - Kolumne von Alex Steudel

Legendäre Attacke: „Was erlaube Strunz?“

Die Trap-Rede am 10. März 1998 verpasste ich übrigens leider, ich war damals bei der Abendzeitung und hatte an diesem legendären Dienstag frei. Doch so viel frei konnte man gar nicht haben, um am besten Auftritt in der Geschichte des Giovanni Trapattoni vorbeizukommen. Ab Nachmittag bis in den Abend und die nächsten Tage war die Beschimpfung seiner Mannschaft DAS Gesprächsthema in München, in Bayern, in Deutschland, in der ganzen Welt.