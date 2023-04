Blamage für Leipzig! Mainz siegt erstmals bei den Sachsen

Bittere Klatsche und Pfiffe der eigenen Fans: RB Leipzig hat am ersten Arbeitstag seines neuen Sportdirektors Rouven Schröder den nächsten herben Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze kassiert.

Die hilflosen Sachsen unterlagen vor heimischer Kulisse mit 0:3 (0:1) gegen den formstarken FSV Mainz 05 und müssen nach der dritten Ligapleite aus den vergangenen vier Spielen um die Teilnahme an der Königsklasse, die Sport-Geschäftsführer Max Eberl vor der Partie als ein „Muss“ bezeichnet hatte, bangen.

Marcus Ingvartsen (9.), Ludovic Ajorque (57.) und Dominik Kohr (67.) trafen für Mainz, das sich als zweitbeste Rückrunden-Mannschaft nach der siebten Partie in Folge ohne Niederlage immer mehr als echter Anwärter auf einen internationalen Platz herauskristallisiert.

Leipzig chancenlos gegen Mainz

Die Leipziger, bei denen der durch einen Achillessehnenriss gehandicapte Schröder am Samstag seinen Posten an der Seite von Eberl antrat, liegen nach dem dritten torlosen Pflichtspiel in Folge nur fünf Zähler vor den Rheinhessen auf Rang fünf.