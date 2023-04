Bundesliga: FC Bayern München – TSG 1899 Hoffenheim, 1:1 (1:0)

Der FC Bayern München ging durch Benjamin Pavard in der 17. Minute in Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Gleich drei Wechsel nahm der FCB in der 60. Minute vor. Kingsley Coman, Leon Goretzka und Leroy Sané verließen das Feld für Alphonso Davies, Jamal Musiala und Mathys Tel. Hoffenheim drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Finn Ole Becker und Stanley Nsoki sorgen, die per Doppelwechsel für Angelo Stiller und Ozan Kabak auf das Spielfeld kamen (62.). Andrej Kramaric vollendete in der 71. Minute vor 75.000 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Unparteiische Dankert (Rostock) die Begegnung beim Stand von 1:1 schließlich abpfiff.