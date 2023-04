Bundesliga: Gravenberch vor Wechsel? Liverpool will Niederländer verpflichten

Schlägt er das Kapitel FC Bayern nach nur einer Saison zu?

Ryan Gravenberch ist offen für einen Vereinswechsel im Sommer! Nach SPORT1-Informationen haben schon mehrere Klubs Interesse an dem niederländischen Nationalspieler hinterlegt und Kontakt zur Gravenberch-Seite gesucht – am konkretesten bisher der FC Liverpool.

SPORT1 berichtete im Februar exklusiv vom Interesse der Reds, das sich durch den geplatzten Transfer von BVB-Star Jude Bellingham nun verstärkt hat. Jürgen Klopp will sein Mittelfeld umbauen – und hält Gravenberch für eine spannende Option!

Wie Sky meldet, hat sich neben Liverpool inzwischen auch der FC Arsenal ins Werben um den 20-Jährigen eingeschaltet und beobachtet seine Situation ganz genau.

Überredet Tuchel Gravenberch zum Bleiben?

Gravenberch in die Premier League? Die englische Liga reizt ihn definitiv!

Im vergangenen Sommer wäre er schon beinahe mit Erik ten Hag zu Manchester United gewechselt, entschied sich nach guten Gesprächen mit Bayerns Kaderplanern Hasan Salihamidzic und Marco Neppe aber für einen Transfer an die Isar.

18,5 Millionen Euro überwiesen die Münchner an Ajax – in der Hoffnung, Gravenberch würde schnell sein bereits in der Champions League gezeigtes Potenzial unter Julian Nagelsmann entfalten.

Doch der Ex-Coach konnte wenig mit dem spielstarken, defensiv aber bisweilen etwas zu nachlässigen Mittelfeldmann anfangen. Und Thomas Tuchel? Der wünscht sich in erster Linie Geduld, aber auch Verbissenheit von dem Youngster!

„Er trainiert gut, wir sehen seine Qualitäten“, sagte der Nagelsmann-Nachfolger am vergangenen Freitag. „Wir sehen ihn als Achter, der sich sehr gut drehen kann und sehr gut dribbeln kann. Es gilt, in dieser Situation geduldig und gleichzeitig ungeduldig zu sein, in jedem Training um eine kleine Möglichkeit zu kämpfen!“

Gravenberch deutet Bayern-Abschied an

Gravenberch – lediglich vier Startelf-Einsätze in dieser Saison – kam aber auch beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim einen Tag später nur für knapp zehn Minuten zum Zug. Danach verließ er die Allianz Arena einmal mehr gefrustet. Er fühlt sich nicht wohl.

Auch wenn die Verantwortlichen das mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattete Oranje-Talent behalten wollen: Sollte sich bis zum Saisonende nichts an seiner Situation ändern, wird Gravenberch seine Wechselabsichten intensivieren. Für ihn steht fest: Ein weiteres Jahr als Reservist kommt für ihn nicht in Frage.

„Im Idealfall würde ich gern bei Bayern Erfolg haben“, sagte er kürzlich dem Portal Ajax Showtime. „Aber wenn das nicht klappt und ich keine Chancen bekomme, dann sollte ich mich vielleicht woanders umsehen.“