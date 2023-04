BVB-Coach Terzic verzweifelt in Bochum am Schiedsrichter: "Schaut's euch bitte an!"

Edin Terzic versuchte Haltung zu bewahren vor den Fernsehkameras, doch seine Stimme brach dem BVB-Coach nach dem Abpfiff am DAZN-Mikrofon immer wieder weg.

Zu groß war seine Enttäuschung über das schmerzhafte 1:1 beim VfL Bochum. Der Chancenwucher, der herbe Rückschlag im Meisterrennen und die strittigen Schiedsrichter-Entscheidungen ließen Terzic schwer angeschlagen zurück.

Der sonst so kontrollierte Dortmunder Trainer wirkte verzweifelt. SPORT1 präsentiert das gesamte Terzic-Statement im Wortlaut.

Edin Terzic sprach nach dem Bochum-Spiel über...

... den Schiedsrichter-Ärger: „Es gab aus unserer Sicht mindestens drei Schlüsselszenen, die heute sehr unglücklich für uns gelaufen sind. Schon beim Gegentor, ein langer Ball, Emre Can geht in die Luft, will den Kopfball gewinnen und bekommt einen klaren Schubser. Da war schon die erste Bitte: ‚Dann schaut es euch bitte an!‘ Und das wurde verneint. Und dann die beiden Elfmeterszenen, ich meine, das ist sehr deutlich.

... das Gespräch mit Schiedsrichter Stegemann in der Kabine nach dem Spiel: „Ich habe dem kompletten Schiedsrichtergespann gesagt, was ich von diesen Entscheidungen halte und wie viel hier auf dem Spiel steht. Ich habe gesagt, ich entschuldige mich für meinen Ton, ich entschuldige mich für meine Emotionen, aber ich habe es letzte Woche gesagt: Es ist für uns eine einmalige Chance, vielleicht für mich eine einmalige Chance in meinem Leben, so nah an die Meisterschale zu kommen.“