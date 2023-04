Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz findet nach Platzverweis-Eklat neuen Klub - und spielt nun noch tiefer

So schnell geht das manchmal im Leben:

Der 34-Jährige wechselt zur kommenden Saison zum Sechstligisten SV Wacker Obercastrop, wie der Tabellen-Neunte der Westfalenliga Staffel 2 am späten Montagabend bekanntgab.

Großkreutz findet neuen Klub nach Eklat

„Ich kann es kaum erwarten, mit meiner neuen Mannschaft auf dem Platz zu stehen und eine weitere Erfolgsgeschichte für Wacker zu schreiben“, wird Großkreutz in einer Klubmitteilung zitiert.

Seinen unrühmlicher Auftritt zuletzt in Bövinghausen will der frühere Top-Verteidiger nach Möglichkeit wieder gut machen: „Ich werde bis zum Schluss alles für den Erfolg des TuS geben“, so Großkreutz, der als Spieler bis zum Saisonende weiter zur Verfügung steht.