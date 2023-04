FC Bayern: Darum wird Bayerns Kader überschätzt! - Kommentar von Kerry Hau

So reicht es nicht – egal, wer in der Coaching Zone steht!

Die Ausrede, es würde am Trainer liegen, zieht nicht mehr. Julian Nagelsmann wurde zum Opfer einer Mannschaft, die in weiten Teilen satt ist und sich nur phasenweise zusammenrauft. Sein Nachfolger Thomas Tuchel ist ein begnadeter Fachmann, aber kein Zauberer. In erster Linie müssen sich die Spieler hinterfragen – besonders nach Aussagen der Kapitäne Thomas Müller und Joshua Kimmich . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Neuzugänge? Nur de Ligt funktioniert

Es wäre jedoch zu einfach, die unzureichenden Leistungen nur an fehlender Mentalität festzumachen. So regelmäßig wie in dieser Saison den Faden zu verlieren und sich den Schneid mit einfachsten Mitteln abkaufen zu lassen, hat am Ende auch mit fehlender Qualität zu tun.