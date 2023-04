FC Bayern: "Nagelsmann hätte nicht in den Skiurlaub fahren dürfen"

Für den 71-Jährigen ist auch der Kurztrip des nun ehemaligen Bayern-Trainers ein Grund für dessen Aus beim Rekordmeister. „Julian Nagelsmann hätte nach der Niederlage in Leverkusen nicht in den Skiurlaub fahren dürfen“, sagte Hoeneß einen Tag nach dem 4:2 im Bundesliga-Topspiel gegen den BVB dem Kicker .

Hoeneß: Tuchel „die Ideallösung“

Der langjährige Bayern-Präsident betonte: „Wäre er in München geblieben, hätte man sich am Montag oder Dienstag zusammengesetzt und gesprochen. Und, wer weiß, was dann passiert wäre?“

Nagelsmann war in den Tagen nach der Pleite gegen die Werkself mit seiner Freundin Lena Wurzenberger in den Skiurlaub gefahren, das Paar hielt sich am Mittwoch - einen Tag bevor die Meldung der Freistellung durchsickerte - in Kaltenbach im österreichischen Zillertal auf.