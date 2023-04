FC Bayern: Schwieriger Charakter? Joao Cancelo erklärt sich

Als Thomas Tuchel vor der Partie gegen den SC Freiburg nach Joao Cancelo gefragt wurde, setzte er mal eben zu einer spontanen Liebeserklärung an.

Cancelo: Das steckt hinter meiner schwierigen Persönlichkeit

Doch in München hat Cancelo noch mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Auch unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann drückte er weit häufiger die Bank, als ihm lieb war. Und konnte das auch im Training nicht verbergen. Futter für all jene, die Außenverteidiger einen schwierigen Charakter nachsagen.

„Das ist schwierig zu erklären. Ich versuche es mal. Ich bin sehr impulsiv und sentimental und sehr wahrscheinlich leicht zu durchschauen, weil ich immer ausdrücke, was ich fühle“, sagte der 28-Jährige nun in einem Interview mit Vereins-Medien. „Transparente Menschen wie ich haben es in der heutigen schnellen und gnadenlosen Welt nicht immer leicht.“