FC Bayern: Sommer vs. Neuer im Daten-Vergleich - Körpergröße hilft!

Drei Monate nach seinem Wechsel zum FC Bayern hat Yann Sommer einen schweren Stand. Die Frage, die im Raum steht: Ist er dem deutschen Rekordmeister gewachsen?

Für Ex-Köln-Chef Horst Heldt ist es eine „unsägliche Diskussion“, die man nicht führen dürfe - trotzdem wird sie aktuell von ganz Fußball-Deutschland diskutiert.

Die Diskussion entbrannte nach dem Treffer von Manchester Citys Rodri in der Champions League, der Sommer aus der Distanz überwand. Peter Neururer sprach im SPORT1-Fantalk das aus, was wohl einige bereits dachten: „Manuel Neuer hätte den Ball wahrscheinlich gehalten.“ Man habe genau die Zentimeter gesehen, die Sommer aufgrund seiner Körpergröße (1,83m) fehlen. Einen Vorwurf könne man ihm deswegen aber natürlich nicht machen.

Während Sky-Experte Dietmar Hamann sogar noch weiter ging und den 34-Jährigen grundsätzlich als „heillos überfordert“ bezeichnete, machte sich eine Welle der Verteidigung für Sommer breit.

Umgang mit Sommer „respektlos“ - „Problem der Gesamtheit“

„Wie man mit ihm umgeht, finde ich respektlos“, ärgerte sich Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus: „Dass man alles auf ihn ablädt, finde ich nicht ok. Es ist immer das Problem der Gesamtheit und nicht eines Einzelnen.“

„Ich verstehe diese Debatte nicht“, sagte der frühere Gladbach-Keeper Jörg Stiel bei ran.de. „Gerade wenn ich dann ehemalige Torhüter höre, die sich kritisch äußern, frage ich mich, ob die alle schon vergessen haben, welche Fehler sie in ihrer Karriere gemacht haben.“

Bayern-Coach Thomas Tuchel zog die Diskussionen gar ins Lächerliche, „Wenn Yann Sommer 30 Zentimeter größer wäre und vorher schon in der Ecke gestanden hätte, hätte er den Ball gehalten“, während Olaf Thon SPORT1 erklärte: „Der muss jetzt auch ausbaden, was auf die Mannschaft einprasselt.“

Trotzdem bleibt Yann Sommer nur 1,83m groß und wird immer mit Manuel Neuer verglichen werden - vor allem, sobald der nach seiner Verletzung wieder auf dem Platz stehen sollte. Wie klärt man diese Diskussion also nun?

Sommer mit schwacher Quoten bei abgewehrten Bällen

Zahlen lügen bekanntlich nie - und genau deshalb zeigt SPORT1 anhand von Daten, wie sich Sommer im Vergleich zu Neuer und Sven Ulreich bei Bayern schlägt.

Blickt man ganz allgemein auf die Quote der abgewehrten Torschüsse aller Bayern-Torhüter, fällt der Schweizer schonmal deutlich ab. Sommer (13 Einsätze) stellt hierbei mit 58,5% die schlechteste Quote aller Bayern-Keeper der letzten 30 Jahre - noch hinter Ulreich 66,5% (54 Einsätze). Neuer liegt bei 74,4% (322 Einsätze). Der ligaweite Schnitt liegt in dieser Saison bei 68% abgewehrten Bällen.

Sommer im Vergleich zu Neuer & Ulreich Manuel Neuer (1,93m) Sven Ulreich (1,92m) Yann Sommer (1,83m) Einsätze 12 3 13 Spielminuten (ohne Nachspielzeit) 1080 270 1170 Gegentore 11 2 17 Zu-Null-Spiele 4 2 3 Gegentore & abgewehrte Bälle 42 8 41 Bälle abgewehrt 73,8% 75% 58,5% Abgewehrte Bälle festgehalten 48% 17% 46% Gegentore außerhalb des Strafraums 1 0 2 Flanken abgefangen pro 90 Minuten 0,8 1,3 1,2 Ballbesitzphasen pro 90 Minuten 45 47 43

Natürlich spielt bei dieser Statistik auch Sommers kurze Zeit bei den Bayern eine Rolle, wegen der er lediglich auf 13 Einsätze kommt. Durch die geringe Einsatzanzahl wird die Quote stärker von jedem einzelnen Spiel beeinflusst. Bemerkenswert ist hierbei, dass Sommer in der ersten Saisonhälfte eine eindrucksvolle Quote von 78,5% Prozent vorzuweisen hatte - damals aber noch im Tor von Borussia Mönchengladbach.

Der Unterschied im Tor zwischen den beiden Klubs ist deutlich. In Gladbach bekam Sommer noch durchschnittlich 6,5 Torschüsse auf seinen Kasten, bei den Bayern lediglich 3,1. Bei den Spielen gegen Köln, Frankfurt und Hoffenheim bekam Sommer jeweils einen Schuss auf seinen Kasten - der war jedoch immer drin, dreimal spielten die Bayern 1:1.

Für Gladbach verhinderte er 31% der gegnerischen Großchancen (5 von 16 in 15 Spielen), beim FCB waren es bislang lediglich 13% (2 von 15 in 13 Spielen). Auffallend hierbei ist auch, dass Sommer bei Bayern ähnlich viele Großchancen gegen sich hatte, wie bei Gladbach. Der Anspruch der Münchner ist sicherlich ein anderer

 01:46 So plant Thomas Tuchel in Zukunft mit Torhüter Manuel Neuer beim FC Bayern

Selbstverständlich ist das aber auch Sommers Anspruch, bei dem die vorgeführten Daten bestätigen, dass er bei den Bayern bisher noch nicht in Top-Form ist.

Körpergröße ist nicht alles - aber sie hilft

Körpergröße alleine reicht natürlich nicht aus und es wäre nicht zu beweisen, ob Manuel Neuer (1,93 Meter) oder Sven Ulreich (1,92 Meter) Schüsse, wie beispielsweise den von Rodri, abgewehrt hätten. Trotzdem bleibt es auffällig, dass Yann Sommer oft noch dran war, den Einschlag des Balles aber nicht mehr verhindern konnte. In der jüngsten Vergangenheit war das zum Beispiel beim Freistoßtor von Hoffenheims Andrej Kramaric, oder dem Kopfball von Bernardo Silva der Fall.

In seiner gesamten Bundesliga-Karriere kassierte Sommer 69 Gegentore, bei denen er noch am Ball war. Das wäre durchschnittlich ein Gegentor mit Hand am Ball in jedem vierten Spiel, bei Neuer hingegen lediglich in jedem zehnten Spiel. Seit Start der Daten-Erfassung (1993) passierte das nur Oliver Baumann noch öfter (89 Gegentore in allerdings 421 Spielen).

Spieler Vereine Spiele bei Gegentoren noch dran am Ball Manuel Neuer Schalke / Bayern 478 46 Sven Ulreich Stuttgart / Bayern 230 47 Yann Sommer Mönchengladbach / Bayern 285 69

Die Daten zeigen ungeschönt, dass Sommer bislang nicht an Neuer herankommt, sogar an seine Top-Statistiken aus Gladbacher Zeit konnte er bislang nicht anknüpfen. Anzumerken ist aber auch, dass er lediglich 13 Bundesliga-Partien für die Münchner absolvierte und sich gemeinsam mit der restlichen Mannschaft in einer Schwäche-Phase befindet.