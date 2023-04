BVB: Reus-Entscheidung offenbar gefallen!

Deutliche Gehaltseinbußen bei Reus?

Sein Salär soll sich bislang auf zwölf Millionen Euro belaufen, im neuen Kontrakt dürften maximal sieben Millionen per annum für den Angreifer drin sein.

SPORT1 hatte bereits Anfang der Woche berichtet, dass es um Ostern herum eine Annäherung zwischen Reus und den Dortmundern geben soll . „Die Tendenz geht bei Reus weiterhin klar in Richtung Verlängerung. Ich glaube schon, dass er Einsicht zeigt und das ihm angebotene eine Jahr annehmen wird“, betonte SPORT1 -Chefreporter Patrick Berger in der aktuellen Folge des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“.

In 261 Bundesligaspielen für die Dortmunder erzielte der Routinier 114 Tore. Beim schwer erkämpften 2:1-Sieg am Samstag gegen Union Berlin war Reus in der 74. Minute eingewechselt worden.