Punktprämie beim BVB enthüllt! Das kassieren die Dortmund-Stars als Bonus

„Das Grundgehalt ist bei der Champions League in der Regel höher. Ein jüngerer Spieler, der vor einiger Zeit geholt wurde und den ich nicht namentlich nennen will, kann also zum Beispiel 425.000 Euro monatlich in der Champions League verdienen. Wenn der BVB aber nur in der Europa League spielt, dann verringert sich das ziemlich deutlich auf 380.000 Euro pro Monat. Fest verankert sind dann gewisse Punktprämien“, berichtet Berger.

Genau das soll sich aber künftig ändern, wie SPORT1 -Reporter Oliver Müller erklärt. „Das Verhältnis zwischen dem Grundgehalt und den variablen Komponenten soll bei BVB verändert werden“, so Müller: „Sprich: weniger Grundgehalt, dafür aber die Möglichkeit, bei persönlich guten Leistungen oder insgesamt am Erfolg der Mannschaft zu profitieren.“

Summen „ein absoluter Wahnsinn“

Die Punktprämie des namentlich nicht genannten Spielers liegt bei 15.000 Euro. Heißt: Bei einem Sieg winken 45.000. Ob ein Spieler die volle Ausbeute bekommt, bemisst sich in der Regel an seiner Einsatzzeit.

Für Berger und viele andere Beobachter, vor allem die Fans, sind die Summen enorm hoch: „Das ist schon ein absoluter Wahnsinn, da muss man sich immer wieder kneifen, in was für einer Bubble wir uns da eigentlich bewegen. Das ist schon verrückt.“

Schalke 04 als Vorbild für den BVB

