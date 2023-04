Schiedsrichter-Irrsinn: BVB-Star Brandt mit erstaunlicher Reaktion

„Man ärgert sich ein bisschen mehr drüber, was man selber beeinflussen kann“, sagte der Offensivspieler des BVB nach dem 1:1, bei dem mehrere strittige Entscheidungen von Schiedsrichter Sascha Stegemann im Mittelpunkt standen.

Sowohl Sportdirektor Sebastian Kehl als auch Trainer Edin Terzic hatten scharfe Kritik geübt. Kehl witterte Betrug , Terzic sprach von „Wahnsinn“ . Brandt schlug derweil bei DAZN andere Töne an: „Ich ärgere mich am ehesten über das eigene Unvermögen.“

Dortmund hatte gegen den Abstiegskandidaten am Freitagabend mehrere gute Chancen ungenutzt gelassen. In der 65. Minute hätten die Schwarz-Gelben einen Elfmeter bekommen können, als Karim Adeyemi im Strafraum gefoult wurde. Auch ein zweiter Elfmeter stand nach einem vermeintlichen Handspiel zur Debatte, wurde aber nicht gegeben.

„Kann es dem Schiedsrichter auch nicht einprügeln“

„Man hat schon gesehen, dass wir in vielerlei Hinsicht reklamiert haben“, sagte Brandt in der Mixed Zone zwar: „Am Ende kann man es dem Schiedsrichter auch nicht einprügeln. Man kann darauf hinweisen. Wenn er sich so entscheidet, dann entscheidet er sich so.“