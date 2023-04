Stuttgart-Beben bahnt sich an! Labbadia droht beim VfB das Trainer-Aus - übernimmt Gisdol?

In der Tabelle belegen die Schwaben den letzten Platz . Der Abstand auf das rettende Ufer (ohne Relegation) beträgt zwei Punkte, könnte am Sonntag bei einem Sieg der TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen jedoch auf fünf Zähler anwachsen.

VfB-Boss: „Wir werden nicht untätig sein“

„Aus dem Frust und der Emotion heraus zu Personalfragen nach dem Spiel Stellung zu nehmen, macht überhaupt keinen Sinn“, sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth nach der Partie: „Wir hatten drei Trainer, alle mit einem sehr unterschiedlichen Profil. Das heißt, wir werden den Alleinschuldigen nicht finden. Deshalb gehen wir morgen in die Analyse, reden in Ruhe darüber.“

Labbadia selbst sagte: „Wir sind Tabellenletzter. Es ist nun mal so, dass es da Kritik hagelt. Da sieht man nur das Negative. Das ist leider in dem Geschäft so. Wir müssen das akzeptieren.“ Es gehe auch nicht um seine Person: „Es geht darum, wie wir in der Liga bleiben.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)