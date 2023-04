BVB: Terzic spricht offen vom Titel - "So nah dran wie nie"

Nach Sportdirektor Sebastian Kehl (43) hat auch Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic (40) offen den Titelgewinn in der Bundesliga als Ziel ausgegeben. „Wir sind so nah dran wie nie an der Meisterschale. Und diese Chance wollen wir uns nicht nehmen lassen“, sagte Terzic vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER) über das Fernduell mit Rekordmeister Bayern München.