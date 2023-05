Bayern, Schalke-Wahnsinn, Frankfurt-Frust & Union - Doppelpass-Diskussion mit Kroos und Ruhnert im Liveticker

Im Fokus steht dabei allem voran der Titel- und Abstiegskampf in der Bundesliga . Der FC Bayern hat dabei beim 2:1-Auswärtssieg bei Werder Bremen erneut Druck auf Borussia Dortmund aufgebaut.

Auch bei Union Berlin ist Katerstimmung angesagt angesichts eines 0:1 beim FC Augsburg , womit die Champions-League-Qualifikation wieder in Gefahr gerät.

Schwere Vorwürfe von Bayern-Fans - was passierte in der Nacht?

+++ TOP-THEMA: Glasners Wut „ein Hilferuf“ +++

Union-Boss Ruhnert sieht es so: „Es ist schon ungewöhnlich, jetzt diese Worte zu hören. Ich hätte gerne gehört, was passiert wäre, wenn man nicht ins Finale eingezogen wäre. Aber er (Glasner, Anm. d. Red.) hat die Chance auf den zweiten Titel mit Frankfurt in einem Jahr.“ Trotzdem sei „die Liga der tägliche Job und da funktioniert es gerade nicht. Und dann werden alle dünnhäutig.“