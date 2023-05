BVB: Bellingham weg? Erstaunliche Aussagen von Kehl lassen aufhorchen

Bellingham vor Wechsel vom BVB zu Real Madrid

Die Dortmunder selbst waren von der Meldung am vergangenen Mittwoch überrascht worden.

Sie passt aber ins Bild, denn nach SPORT1-Informationen macht Real um Kaderplaner Juni Calafat ernst: Vor einigen Wochen gab es in London vor dem Match Chelsea - BVB schon ein Treffen in einem Luxus-Hotel mit Calafat und Bellinghams Berater-Papa Mark (leitet die Firma BelloBall LTD, welche Jude vertritt).