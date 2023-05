Donyell Malen: Vom Transferflop zum BVB-Überflieger

Es ist noch gar nicht lange her, da wurde Donyell Malen bei Borussia Dortmund als Verkaufskandidat gehandelt. Der niederländische Nationalspieler galt zu Beginn der Rückrunde als Transfer-Flop und war so gut wie abgeschrieben.

Überflieger beim BVB

Der 24-Jährige gilt plötzlich als Überflieger, ist wichtig wie nie zuvor und ein gefühlter Neuzugang. „Ich träume von der Meisterschale. So spielen wir auch“, konstatierte er nach dem dominanten 5:2-Sieg am vergangenen Samstag gegen Borussia Mönchengladbach.

Ein Erfolg, an dem der Offensivspezialist einen bemerkenswerten Anteil hatte. An drei der vier Treffer in der ersten Halbzeit war Malen beteiligt. Das 1:0 in der fünften Minute erzielte er selbst, vor den Treffern zum 3:0 und 4:0 flankte er punktgenau in den Strafraum auf Teamkollege Haller.