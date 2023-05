FC Bayern: Bier-Versprechen an BVB-Gegner

Der FC Bayern hat im Meisterschaftskampf ein Ausrufezeichen gesetzt und den FC Schalke 04 deutlich besiegt. Die Münchner deklassierten Königsblau in der heimischen Arena mit 6:0 (2:0) .

Mit einem Sieg am kommenden Wochenende gegen RB Leipzig und einer anschließenden Niederlage der Dortmunder in Augsburg könnte sich Bayern somit vorzeitig zum elften Mal in Serie die Meisterschaft sichern.