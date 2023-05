FC Bayern: Darum steckt Gravenberch in einem „Teufelskreis“

Ryan Gravenberch kam im vergangenen Sommer als Top-Talent und Zukunftshoffnung von Ajax Amsterdam zum FC Bayern. Doch die Hoffnungen wollten sich nicht so recht erfüllen !

Der Durchbruch beim Rekordmeister lässt weiter auf sich warten. Der Niederländer kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend nur auf 31 Pflichtspiele, ist eher Ergänzungsspieler.

Auch wenn Thomas Tuchel nun häufiger auf ihn setzen will, wird der 21-Jährige schon seit Wochen mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Gravenberch heizte die Gerüchte selbst noch mehr an, indem er Veränderungen forderte. Bekomme er nicht mehr Spielzeit, wolle er sich „vielleicht weiter umsehen“, sagte der zentrale Mittelfeldspieler dem Portal Ajax Showtime kürzlich.