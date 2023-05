FC Bayern: Ballack mit Kritik an Bosse-Beben! "Das wird Kahn nicht auf sich sitzen lassen"

Diese Erkenntnis von Ex-Bayern-Profi Michael Ballack ist für die anderen Bundesliga-Klubs ziemlich bitter. Ballack sagte in der Sport Bild : „Das spricht nicht gerade für die Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga.“

Ballack: Kahn und Salihamidzic nicht alleine schuld

In der Verantwortung sieht der Ex-Bayern-Profi dagegen noch einen ganz anderen: „ Uli Hoeneß ist für mich weiterhin der absolute Macher und starke Mann , auch wenn er ins zweite Glied zurückgetreten ist.“ Er sei auch bei der Verpflichtung von Trainer Thomas Tuchel eingeweiht gewesen.

„Kahn wird es so nicht auf sich sitzen lassen“

Ballack glaubt außerdem, dass der Krach bei den Bayern noch nicht vorbei ist: „Es könnte ungemütlich für die Protagonisten werden. Denn ich denke, Oliver Kahn wird es so nicht auf sich sitzen lassen - was die Form und den Inhalt seines Aus betrifft.“ Dass ihm verboten worden sei, zum Spiel nach Köln zu reisen, „das hat ihn verletzt - so ein Vorgang ist schon sehr bedenklich. Egal, wie er zustande gekommen ist“, sagte Ballack.