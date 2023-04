FC Bayern: Neue Details zum Aus von Julian Nagelsmann

Der Ex-Coach hätte fast schon Mitte Februar nach der 2:3-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach seinen Job verloren. Das berichtet SPORT1 -Chefreporter Kerry Hau in der neuen Ausgabe des Podcasts „Die Bayern-Woche“ , in der es um die Aufarbeitung der turbulenten Rückrunde geht.

„Die Bayern-Verantwortlichen waren schon länger nicht mehr von Julian Nagelsmann überzeugt. Sie machen sich keinen Vorwurf, Thomas Tuchel geholt zu haben. Im Gegenteil: Sie sind total happy mit der Entscheidung und kreiden sich jetzt sogar eher an, dass sie diesen Schritt nicht schon früher - nämlich einen Monat zuvor - vollzogen haben. So hätte Tuchel mehr Zeit gehabt, sein Team auf die heiße Saisonphase vorzubereiten“, sagt Hau.

FC Bayern: Nagelsmann wackelte schon nach Gladbach-Pleite

Kritik am Vorgehen der Bayern-Bosse

Aber: „Die Entscheidung an sich dürfte auch Nagelsmann nicht komplett unvorbereitet getroffen haben. Es gab Probleme auf und neben dem Platz. Und darauf haben ihn die Verantwortlichen, vor allem Hasan Salihamidzic, mehrfach hingewiesen.“

Warum Gravenberch für „besonders viel Zündstoff“ sorgte

„Es heißt, dass sich Nagelsmann überhaupt nicht für Gravenberch interessiert haben soll. Für die Bosse war das ein Schlag ins Gesicht, weil sie dem Spieler versprochen haben, er würde sich schnell in die Stammelf spielen können. Er war ihr absoluter Wunschspieler und umso größer war die Empörung über Nagelsmanns Umgang mit ihm“, erklärt der Bayern-Reporter.

Was sich unter Tuchel schon verändert hat

Wird unter Tuchel nun alles besser? „Die ersten Eindrücke sind sehr positiv. Tuchel strahlt große Souveränität aus. Es ist auffällig, wie sehr ihn seine Spieler loben. Er erklärt die Dinge einfacher und klarer als Nagelsmann, was sicher damit zusammenhängt, dass er schon bei mehreren Topklubs gearbeitet hat und ganz genau einschätzen kann, wie Superstars ticken.“

Das Fazit des SPORT1-Chefreporters: „Nagelsmann ist definitiv nicht an seiner Fachkompetenz gescheitert. Wenn er ein bisschen an seiner Menschenführung arbeitet, wird er ein Weltklasse-Coach. Genauso bin ich mir sicher, dass die Bayern unter Tuchel sehr erfolgreich sein werden, sobald diese unruhige Saison mal endgültig abgehakt ist und er den Kader im Sommer noch an der einen oder anderen Stelle nach seinen Vorstellungen gestalten kann.“