FC Bayern: Effenberg-Klartext zu Kimmich, Kahn & Müller - Kritik nach Hertha-Abstieg - Kolumne

der FC Bayern und sein bitteres 1:3 gegen RB Leipzig im Fernduell mit Borussia Dortmund um die Meisterschaft in der Bundesliga bewegt mich noch immer.

Das war eine Riesenenttäuschung - und ein FC Bayern, wie du ihn noch nie gesehen hast in den letzten 10 Jahren.

Die Frage ist: Warum performen die Bayern 30 Minuten gut und brechen dann so weg? Und dann machen sie vor dem 1:1 solch einen Fehler.

Bayern? „Nicht in der Lage sind, über 90 Minuten zu marschieren“

Aber: Ich glaube, dass die Bayern nicht in der Lage sind, über 90 oder 95 Minuten zu marschieren - das muss mit der Fitness in Zusammenhang stehen.

An der Stelle sei auch angemerkt: Haben Ex-Trainer Julian Nagelsmann und sein Nachfolger Thomas Tuchel denn jemals eine feste Elf gehabt?

Effenberg: „Auf einmal spielt Mazraoui auf rechts“

Und auf einmal spielt Noussair Mazraoui auf rechts, Benjamin Pavard will ins Zentrum – da sind so unheimlich viele Baustellen.

Was das Gegentor zum 1:1 betrifft, als die Bayern schlecht aussahen nach einer eigenen Ecke: Dieses Zweikampfverhalten muss Musiala echt noch lernen. Er ist nicht der Robusteste, lebt ja eher von seiner Geschmeidigkeit und seiner Technik.

Dabei hat Musiala beim Gegentor zweimal die Chance, an den Ball zu kommen - und dazu war es auch insgesamt eine große Fehlerkette bei den Bayern.

Dortmund und die ewige Frage zur Mentalität

Nach der Pleite gegen RB hat mich allein Thomas Müller beeindruckt mit seiner Kampfansage an den BVB (dass der Titelkampf noch nicht entschieden sei, Anm. d. Red – aber das erwarte ich von Joshua Kimmich eben auch.

STAHLWERK Doppelpass: Oliver Kahn vom FC Bayern München steht in der Kritik

Und die Bayern-Bosse? Ich glaube nicht, dass es bei der auf Ende Mai verschobenen Aufsichtsratssitzung Konsequenzen gibt. für Oliver Kahn als Vorstandsboss ist in der Position, dass er dann die nächste Saison annimmt und sagt: „Wir müssen einiges geraderücken, und ich werde die Herausforderung angehen.“

Berlin-Abstieg über die gesamte Saison

Heftig erwischt hat es auch Hertha BSC mit dem Abstieg und den nun in der Nachspielzeit verspielten Sieg gegen den VfL Bochum (1:1).

Es war aber nicht dieses Spiel, in dem Hertha abgestiegen ist, sie haben die gesamte Saison über nicht performt.

Was also tun? Hertha muss seine Philosophie umschreiben, wieder mehr auf den Nachwuchs setzen, um dann wieder aufzusteigen.

Was mir wieder mal aufgefallen ist: Es kommt im Abstiegskampf doch auf den Zusammenhalt und den Teamspirit an. Das habe ich in dieser Saison aber nicht einmal gesehen bei der Hertha. Und wenn die Fans skandieren: ‚Schickt die Söldner weg und lasst den Nachwuchs ran!‘ Ja, dann sollte man da schon ein Stück weit drauf hören.