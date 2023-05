FC Bayern München: Ein „Weiter so“ darf es nicht geben - Kommentar von SPORT1-Chefreporter Kerry Hau

Ordentlich begonnen, in Führung gegangen, eingebrochen: Der Auftritt des FC Bayern gegen RB Leipzig war kein einmaliger Zufall, er war ein Spiegelbild der gesamten Rückrunde. Einer Rückrunde , die keine Meisterschaft verdient. Und schon gar keine Ausreden.

Egal, ob der BVB diese Vorlage nutzt und der zehnjährigen Bayern-Dominanz ein Ende setzt: Ein „Weiter so“ darf es an der Säbener Straße nach dieser Saison nicht geben! Es bedarf einer schonungslosen Aufarbeitung, bei der vor allem zwei Fragen gestellt und beantwortet werden müssen.

Erstens: Was wird aus dieser Mannschaft, die bis auf wenige Ausnahmen nur noch wie eine seelen- und führungslose Ansammlung von Ich-AGs wirkt? Und zweitens: Was wird aus diesem Vorstand, der sich mit seiner wohl überlegten und doch riskanten Entscheidung verzockt hat, Julian Nagelsmann mit Beginn der wichtigsten Phase der Saison durch Thomas Tuchel zu ersetzen?

Man muss bei aller nachvollziehbaren Kritik an Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic wissen: Sie hatten schon länger berechtigte Zweifel an Nagelsmann. Die Bosse erhielten seit der WM fast wöchentlich Beschwerden über den Ex-Coach – wenn nicht von Spielern selbst, dann von deren Beratern.

Das Bayern-Chaos war zu groß - selbst für Tuchel

Nagelsmann hatte zwar noch wichtige Fürsprecher in der Kabine , doch es knisterte hinter den Kulissen immer wieder. Mehrere Stars verloren den Fokus. Nicht nur Leroy Sané kam zu spät. Nicht nur Serge Gnabry nutzte seine freien Tage wenig professionell. Dazu der Ärger mit Manuel Neuer.

Die Chefetage also wollte diesen einen neuen Impuls, diesen einen entscheidenden Weckruf – in der Hoffnung, der in Paris und London als Egoflüsterer erprobte Tuchel würde aus einem fragilen und toxischen Gebilde wieder eine funktionierende, füreinander kämpfende Einheit formen.