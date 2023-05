FC Bayern: "Ich bin schockiert" - England-Legende wird bei Mané deutlich

Neville, der in seiner aktiven Zeit ausschließlich für Manchester United aktiv war, betonte: „Er war einer der besten Premier-League-Spieler, die wir in den letzten sechs Jahren gesehen haben. Ich kann es einfach nicht glauben, dass dieser Transfer gar nicht funktioniert hat.“

Auch Reschke sieht Mané kritisch

Mané war zu Saisonbeginn von United-Rivale FC Liverpool an die Säbener Straße gewechselt. Nach ordentlichem Beginn in München verletzte sich der Senegalese im vergangenen Herbst am Wadenbeinköpfchen zu und verpasste daraufhin die WM in Katar.