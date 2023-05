FC Bayern: Müller-Abgang im Sommer? Kahn spricht Machtwort

„Das wird nicht passieren“, machte der 53-Jährige in jüngsten Ausgabe der Sportbild deutlich.

Müller nur Ersatzspieler

Müller hatte unter Bayern-Coach Thomas Tuchel zuletzt wenig gespielt, wurde zumeist nur eingewechselt. Beim 2:1-Sieg bei Werder Bremen am vergangenen Samstag kam er in der 64. Minute für Ryan Gravenberch in die Partie.